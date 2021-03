COVID, AGENAS: IN ABRUZZO E ALTRE 8 REGIONI SUPERATA SOGLIA DI RISCHIO RICOVERI ORDINARI

ROMA – I ricoveri ordinari per Covid in Italia schizzano oltre la soglia di rischio, fissata al 40% di occupazione dei posti letto.

Secondo l’ultima rilevazione dell’Agenas, aggiornata a ieri sera, con il +1% di ieri il tasso di occupazione in Italia è salito al 41%. Già da una settimana anche le terapie intensive sono oltre la soglia (fissata in questo caso al 30%), arrivando ieri al 37%. Sono 9 le Regioni in cui i ricoveri ordinari sono oltre il 40% del totale: Marche (64%), Piemonte (56%), Emilia Romagna (55%), Lombardia (51%), Umbria (47%), Abruzzo (45%), Friuli Venezia Giulia e Puglia (43%) e Molise (41%).