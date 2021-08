COVID, AGENAS: “IN ABRUZZO TERAPIE INTENSIVE A 1% E RICOVERI A 4%”

PESCARA – In Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto, secondo gli ultimi dati disponibili sul portale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), è all’1% per le terapie intensive e al 4% per l’area non critica, rispetto a soglie di allarme da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%.

In attesa dell’aggiornamento odierno, i ricoveri sono al momento 52, in aumento rispetto ai 42 di una settimana fa e ai 22 di due settimane fa. In particolare, 51 persone sono in area non critica e una è in terapia intensiva (dato invariato da 11 giorni). Altre 1.893 persone sono in isolamento domiciliare.

Gli attualmente positivi, secondo l’ultimo bollettino diramato ieri dalla Regione Abruzzo, sono complessivamente 1.945. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 53,3.