COVID, AGENAS: TERAPIE INTENSIVE SOTTO PRESSIONE IN 10 REGIONI

ROMA – Le terapie intensive degli ospedali italiani continuano ad essere sotto pressione, con un valore medio nazionale di occupazione dei posti letto per i pazienti Covid pari al 31%, ovvero un punto percentuale sopra la soglia critica del 30% fissata dal ministero della Salute.

I dati locali, in particolare, vedono 8 Regioni alle quali si aggiungono le due Province autonome trentine, sforare il tetto del 30%, con la punta massima raggiunta, ancora una volta, dalla Provincia di Trento che si attesta al 50%, seguita da Umbria al 39% (in salita costante negli ultimi 4 giorni), Lombardia e Friuli Venezia Giulia al 38%, la prima abbastanza stabile su questo valore, la seconda in crescita. Sono i dati dell’Agenzia sanitaria per i servizi regionali (Agenas) aggiornati a ieri sera.

Tra le altre Regioni “sopra soglia” troviamo la Puglia e le Marche al 37% (quest’ultima in rapida crescita negli ultimi giorni, l’8 gennaio era al 31%), il Veneto al 36% (con dati abbastanza stabili), il Lazio al 34%, l’Emilia Romagna ferma al 31%, così come la Provincia di Bolzano. La Liguria è al 30%, mentre le altre sono sotto il 30% con la punte più basse di occupazione posti letto intensivi per pazienti Covid registrate in Valle d’Aosta (5%) e Basilicata (7%).

