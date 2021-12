COVID: AL LAVORO SU PREZZI CALMIERATI PER MASCHERINE FFP2

ROMA – Dopo quelle chirurgiche, valutare prezzi calmierati anche per le mascherine Ffp2.

È una delle ipotesi secondo quanto apprende l’Ansa da fonti informate.

Nell’ultimo decreto era stata sancita l’obbligatorietà dei dispositivi Ffp2 sui mezzi del Trasporto pubblico locale, per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto.