COVID: AL VIA A L’AQUILA PRENOTAZIONE VACCINI PER DONATORI DI SANGUE

L’AQUILA – L’Avis provinciale L’Aquila, rende noto, a tutti gli iscritti e ai donatori in generale che, dal giorno 5 giugno 2021 è possibile manifestare l’ interesse di esprimere il proprio consenso di adesione alla campagna vaccinale contro il Covid-19.

La procedura è articolata in tre fasi: nella prima si deve manifestare il proprio interesse attraverso la semplice iscrizione in piattaforma, tra la mezzanotte del 5 giugno e le 23:59 del 9 dello stesso mese. In questa fase bisognerà avere a portata di mano la propria tessera sanitaria per inserire il codice fiscale ed il numero della stessa posto nella parte bassa, a sinistra, e che inizia con 8038000. Una volta inseriti questi dati, il socio dovrà selezionare la casella relativa all’associazione di appartenenza e poi, nella “Ulteriori comunicazioni utili per la manifestazione di interesse” il numero identificativo e la data rilascio della tessera di iscrizione.

Il link di riferimento per la prima manifestazione di interesse è:

https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/portaleservizisanitari/interesse-vaccini-covid-reg/donatorisangue

Va sottolineato come, in questa come in altre fasi, la mancanza della tessera di riferimento può essere superata con l’esibizione del certificato di donazione rilasciato dal centro trasfusionale in cui è avvenuta la stessa.

Dalla mezzanotte dell’undici giugno 2021, poi, è possibile procedere con la prenotazione vera e propria andando all’ indirizzo: https://accesso.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/?c=prenotazionevaccino&cver=1&e=vaccine&man=&t=https%3A%2F%2Fprenotazioni.vaccinicovid.gov.it%2Fcit%2Findex.html&ver=v3-java-3.6.1

della piattaforma di prenotazione e, attraverso i dati immessi in precedenza, e con la mail ricevuta il 10 giugno, contenenti le informazioni utili alla vaccinazione stessa, procedere a prenotarsi.

Se già prenotati, bisogna cancellare la precedente donazione.

Infine si procederà alla vaccinazione vera e propria, quando chiamati dalla ASL1 esibendo la tessera di iscrizione associativa o il certificato rilasciato dal centro trasfusionale.