COVID: AL VIA CABINA DI REGIA, POI INCONTRO GOVERNO-REGIONI E CDM

ROMA – È iniziata la riunione della cabina di regia del governo sulle nuove misure anti-Covid.

All’incontro, oltre al premier Mario Draghi, partecipano per la Lega il ministro Massimo Garavaglia, per M5s il responsabile delle politiche giovanili Dadone, per FI il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, per Leu il responsabile della Salute Roberto Speranza e per il Pd il ministro Dario Franceschini. Presenti anche il responsabile dell’Economia Daniele Franco e della Scuola Patrizio Bianchi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.

Alle 16,30 è in programma l’incontro tra il governo e le regioni. A seguire il Cdm. Sul tavolo soprattutto il tema della ripartenza della scuola, l’estensione dell’obbligo vaccinale agli over 60 e l’estensione del green pass ai luoghi di lavoro.