COVID, AL VIA CAMPAGNA SCREENING PER GLI AVVOCATI TERAMANI

TERAMO – Nei giorni scorsi il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Teramo ha comunicato ai propri iscritti l’avvio di una campagna di screening che permetterà agli avvocati e ai praticanti del Foro di effettuare gratuitamente il tampone rapido antigenico.

I test verranno effettuati mercoledì 17 febbraio, al Palascapriano, dalle ore 15.30 alle 18 circa, dal personale della Asl di Teramo e garantiranno risultati rapidi e rigorosamente verificati.

L’iniziativa, adottata dal Consiglio dell’Ordine in sinergia con la Asl e il Comune di Teramo, è parte del più ampio progetto “Giustizia e sicurezza”, finanziato dallo stesso Consiglio e da Cassa Forense, con cui si intende garantire assistenza agli oltre 1200 avvocati e praticanti teramani attraverso l’utilizzo di strumenti di monitoraggio e strategie di profilassi.

Lo scopo ultimo è quello di garantire, unitamente alle procedure di ingresso e distanziamento concordate con i responsabili degli uffici giudiziari, il contenimento dei contagi da Covid 19 in un settore, come quello della giustizia, già duramente colpito dalla grave pandemia.

“Il nostro obiettivo è continuare a lavorare in sicurezza – dichiara il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Antonio Lessiani – nel rispetto della salute di tutti, nostra e degli operatori del settore, e nella consapevolezza che in gioco vi è non solo il semplice rapporto tra colleghi ma anche il senso di appartenenza ad un’unica comunità”.

