COVID, AL VIA CANDIDATURE SANITARI PER CAMPAGNA VACCINALE

ROMA – “Da oggi, 16 dicembre, medici, infermieri e assistenti sanitari che vogliono contribuire all’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2, potranno inviare la loro candidatura per via telematica”. Lo annuncia l’ufficio del commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri. “È attivo il portale per iscriversi all’elenco di laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali, nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali: https://personalevaccini.invitalia.it/“.

“L’avviso è rivolto a cittadini italiani, Ue ed extra Ue – prosegue il comunicato – Potranno aderire anche i medici in pensione. I contratti avranno una durata massima di nove mesi, rinnovabili in caso di necessità”.

