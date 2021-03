COVID, AL VIA LE VACCINAZIONI AGLI ULTRAOTTANTENNI DI LORETO APRUTINO

LORETO APRUTINO – Al via le vaccinazioni anti Covid degli ultraottantenni anche a Loreto Aprutino. La campagna prenderà il via lunedì 8 marzo, all’interno del palatenda in via Roma .

Le dosi saranno somministrate a tutti coloro che hanno espresso la manifestazione d’interesse sul sito della Regione e che hanno compiuto 80 anni, che sono già state contattate o saranno contattate nei prossimi giorni dal Coc comunale.

Sul sito del Comune è disponibile il modulo da compilare per eseguire la vaccinazione da poter scaricare, reperibile anche in formato cartaceo negli uffici comunali.

Download in PDF©