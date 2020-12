COVID, AL VIA MISURAZIONE OSSIGENO SANGUE GRATIS IN FARMACIA

ROMA – Al via la prima campagna di educazione sanitaria e prevenzione MisuriAMO2 promossa dalla Società Italiana di Pneumologia (Sip) insieme a Federfarma e con il patrocinio della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (Fofi), per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di controllare il livello di ossigeno nel sangue con il saturimetro, in particolare nell’attuale fase di diffusione del Covid-19. La campagna sarà presentata sabato nel corso del congresso Nazionale della Società Italiana di Pneumologia (Sip).

Fino al 20 dicembre sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue nelle farmacie aderenti all’iniziativa. I dati raccolti saranno utilizzati per realizzare uno studio a cura della Società Italiana di Pneumologia. Il presidente Luca Richeldi sottolinea: “Il saturimetro dovrebbe essere in tutte le case, come il termometro, ma meno del 10% delle famiglie ne possiede uno”.

