COVID: AL VIA PROGETTO REGALACAMPLI, “SOSTIENIAMO I PRODUTTORI DEL TERRITORIO”

#RegalaCampli è l’iniziativa lanciata dalla Pro Loco Città di Campli con l’obiettivo di promuovere e sostenere i produttori camplesi.

In special modo in questo periodo difficile per le attività commerciali. Una selezione di 20 prodotti tipici del territorio per idee regalo tutte #MadeInCampli.

Il Presidente Pierluigi Tenerelli spiega il perché dell’iniziativa: “la lotta al Covid ha trasformato la vita di tutti e limitato la possibilità di svolgere attività in favore dei propri territori da parte delle associazioni preposte. La Pro Loco Città di Campli non fa di certo eccezione. Proprio in questa ottica si è deciso di lanciare, in occasione delle festività natalizie, il progetto #RegalaCampli. L’iniziativa, rivolta a singoli cittadini e aziende, prevede la realizzazione di cesti regalo natalizi con prodotti del territorio. L’idea ha il duplice obiettivo di sostenere le aziende ed i produttori camplesi, promuovendo in maniera integrata una serie di specialità e di produzioni presenti nel nostro Comune”.

I dettagli dell’iniziativa possono essere consultati sulla pagina Facebook “Pro Loco Città di Campli”.

