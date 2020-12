COVID: AL VIA SCREENING AL CARCERE DI PESCARA

PESCARA – Al via oggi lo screening covid al carcere di Pescara.

A renderlo noto il segretario generale regionale Uilpa Polizia Penitenziaria Abruzzo, Ruggero Di Giovanni: “Il direttore del carcere di Pescara ci ha comunicato che finalmente da oggi, e solo dopo l’intervento il nostro intervento, anche i lavoratori del carcere di Pescara saranno sottoposti allo screening covid19”.

“Vale la pena ribadire l’importanza dei test periodici ai lavoratori della Polizia Penitenziaria proprio per ridurre il rischio di focolai di coronavirus all’interno degli istituti di pena, il pensiero va

alla Casa di Reclusione di Sulmona ed all’elevatissimo rischio di contagio al quale sono attualmente sottoposti i poliziotti penitenziari sulmonesi, costretti adesso a lavorare – loro malgrado – a stretto contatto con detenuti risultati positivi al covid19, a tutti loro va la vicinanza ed il sostegno dell’intera Uilpa Polizia Penitenziaria Abruzzo. Per di più, visto quello che è successo nel carcere di Piazzale Vittime del Dovere, esprimiamo una fortissima preoccupazione rispetto a quello che comporterebbe una criticità simile in un istituto problematico ed afflitto da una gravissima carenza di personale come quello di Pescara, ma anche Teramo o gli altri istituti della regione”.

“Al momento siamo quindi soddisfatti dell’avvio dello screening in via San Donato, ma ancora increduli sulle modalità con la quale è stata gestita la prevenzione e la tutela della salute dei

lavoratori nel carcere di Pescara”, conclude Di Giovanni.

