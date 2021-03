COVID: AL VIA SPESA SOLIDALE ORGANIZZATA DALLA CASA DEL POPOLO

TERAMO – “La risposta che abbiamo avuto con il lancio del progetto della “Spesa Solidale” ha tracciato la via maestra sulla quale continuare a muovere i nostri passi. L’appoggio attivo, il coinvolgimento emotivo e lo scambio che abbiamo avuto con il territorio ci ha dato la dimensione di ciò che possiamo fare insieme, con il contributo di tutti. Coloro che danno e coloro che ricevono”.

Così la Casa del Popolo di Teramo, che invita a partecipare alla raccolta di marzo della “Spesa Solidale”, martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, presso la Casa del Popolo di Teramo in via Nazario Sauro, 52.

I beni che vengono raccolti sono i seguenti : olio, caffè, zucchero, farina, pasta, riso, bottiglie di pomodoro, sughi pronti, tonno e carne in scatola, legumi secchi e in barattoli, merendine e biscotti, latte a lunga scadenza, alimenti non facilmente deperibili; prodotti per l’igiene personale e la pulizia.

E ancora scarpe nuove da bambina n. 29; da ragazza n. 37; da uomo n. 41- 42 – 43; alimenti per cani e gatti.

“Per coloro che non hanno la possibilità di raggiungerci e vogliono ugualmente contribuire, è attivo il conto corrente intestato alla Casa del Popolo di Teramo: Iban: IT64P0542415300000001001253 causale “Spesa Solidale Teramo”, conclude la nota.

