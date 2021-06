COVID, AL VIA VACCINI IN VACANZA: PIEMONTE E LIGURIA APRONO STRADA; IN ABRUZZO 30 CASI E 0 MORTI

L’AQUILA – “Credo che da metà luglio ci sarà un calo di richiesta delle vaccinazioni”. Un timore espresso, su scala nazionale, dal viceministro Pierpaolo Sileri. quindi l’invito è a “insistere sulla vaccinazione, anche dei ragazzi. Dobbiamo spingere per l’inoculazione alle persone sotto i 50 anni e non dare l’idea che ci si possa vaccinare a settembre-ottobre, cioè finire l’estate, perché proprio in quel periodo comincerà una recrudescenza dei contagi e finiranno in ospedale o in terapia intensiva proprio quelli che non sono vaccinati”.

Al via con i vaccini in vacanza. Piemonte e Liguria fanno da apripista e l’accordo, all’insegna della reciprocità, sarà operativo da giovedì, 1 luglio. La data è stata ufficializzata dai due governatori, Alberto Cirio e Giovanni Toti, mentre la Lombardia sta sondando la possibilità di un analogo accordo, sempre con la Liguria. Man mano odvrebbero poi accodarsi le altre regioni.

L’accordo sui vaccini in vacanza arriva nel giorno in cui si contano 679 nuovi positivi (ieri erano stati 389) e 42 vittime (di cui 22 dal ricalcolo della regione Campania), mentre ieri erano state 28. Il tasso di positività è dello 0,3%, in lieve calo rispetto allo 0,5% di ieri. Sono 270 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 19 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite; i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.676, in calo di 47 unità.

Sono intanto 30, di età compresa tra 1 e 89 anni, i casi positivi al Covid registrati ieri in Abruzzo, su 2.233 tamponi molecolari e 1.628 test antigenici, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 74.792. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.77 per cento.

Del totale dei nuovi casi positivi, 14 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Chieti 13 in provincia di Teramo, 1 fuori regione. il numero è rimasto invariato provincia di Pescara.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.380 dimessi/guariti (+123 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 900 (-93 rispetto a ieri).

25 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 874 (-92 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.