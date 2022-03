COVID, ALBANI: “IN ABRUZZO REPARTI IN SOFFERENZA PER PERSONALE SANITARIO CONTAGIATO”

L’AQUILA – “La nuova rapida diffusione del Covid ha portato ad una… ‘crisi’ del personale sanitario in Abruzzo”.

Lo dice, all’Adnkronos, Alberto Albani, referente regionale per le maxi emergenze, che spiega: “Ci sono molti sanitari affetti da coronavirus, in questo momento, e, per ciò, in diversi ospedali, manca il personale, con reparti che sono in sofferenza”.

“Siamo, in media, ora sui 2.300 nuovi positivi al giorno in Abruzzo: c’è stato, di recente, un nuovo balzo di contagi da Covid ma la pressione sugli ospedali non è molto importante. La rapida diffusione del virus e la risalita dei contagi non è al momento accompagnata da un incremento preoccupante dei ricoveri, ma la negativizzazione avviene molto più lentamente, ci vogliono da 15 a 20 giorni”.

“La paura è per l’allentamento delle restrizioni e degli obblighi nell’utilizzo di mascherina e green pass decisi dal Governo. Speriamo non si verifichi quanto sta accadendo a Shangai. Consigliamo, a tutti, di continuare col distanziamento nei luoghi chiusi e con la mascherina, che è sempre strumento fondamentale di protezione”.