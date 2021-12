COVID: ALESSANDRO DI BATTISTA POSITIVO, NATALE IN QUARANTENA

ROMA – Alessandro Di Battista e la compagna sono positivi al Covid.

Lo rende noto l’ex parlamentare M5s sui social, spiegando che trascorrerà il Natale in quarantena con la famiglia.

“Io e Sahra siamo positivi (io ho fatto anche la terza dose). Auguriamo a tutti Buon Natale”, scrive Di Battista in una foto in cui lui e la compagna indossano la mascherina in casa per proteggere i due figli piccoli.

“Io che scrivo un articolo, Sahra che fa le traduzioni, Andrea che disegna un T-Rex e Filippetto da Pescara, meglio noto come Attila, che fa finta di essere calmo…questo il nostro Natale un po’ particolare. Auguriamo a tutti Buon Natale!”.