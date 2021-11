COVID, ALLA CAMERA SETTE DEPUTATI POSITIVI. FICO: “SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO”

ROMA – Sono in tutto 7 i deputati attualmente positivi al Covid, e non 4 come comunicato in un primo momento.

Lo ha riferito in Conferenza dei capigruppo di Montecitorio il presidente della Camera Roberto Fico, viene spiegato.

Secondo le prime informazioni, almeno quattro dei positivi ieri e oggi non hanno partecipato ai lavori della Camera. I parlamentari che hanno avuto contatti con loro stanno eseguendo i tamponi. È quanto si apprende da fonti di Montecitorio.

Wanda Ferro di Fdi ha chiesto una “valutazione della situazione”. Da due settimane la Camera è tornata più o meno alla normalità con la riapertura del Transatlantico.

Alla Camera c’è un “monitoraggio costante degli enti preposti”, e la “situazione Covid è sotto controllo”, ha ribadito il presidente della Camera Roberto Fico ai capigruppo di Montecitorio.