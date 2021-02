COVID, “ALLERTA VARIANTI”: UE LANCIA NUOVA STRATEGIA SU VACCINI

ROMA – Una procedura accelerata per l’approvazione di vaccini adattati alle nuove varianti Covid e una spinta alla collaborazione tra i produttori per aumentare le forniture, sia dei vaccini già autorizzati sia di quelli per possibili nuovi ceppi virali.

Sono, secondo quanto riferiscono all‘Ansa fonti Ue, le novità principali della nuova strategia che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presenterà domani per far fronte alla nuova fase della pandemia caratterizzata dal rischio mutazioni.

