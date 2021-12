COVID: ALLO STUDIO RIDUZIONE QUARANTENA PER CHI HA RICEVUTO TERZA DOSE

ROMA – Si sta valutando la possibilità di ridurre i tempi di quarantena per chi ha già ricevuto il booster.

È quanto apprende l’Ansa da fonti qualificate che sottolineano che, qualora una persona abbia ricevuto la terza dose venga a contatto con un positivo, deve restare in isolamento per alcuni giorni. La durata si sta valutando. Attualmente la quarantena per un vaccinato venuto in contatto con un positivo è di 7 giorni.

Le decisioni, anche del Cts, potrebbero arrivare quando si avranno dati più conclusivi sulla variante Omicron. Intanto è allo studio anche il periodo di quarantena per chi ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi.