COVID, ALTRI 30 CASI A LANCIANO: TOTALE POSITIVI A 363

LANCIANO – “La Asl ci ha comunicato ieri sera in tarda serata la positività al covid19 di altri 30 concittadini. Con la guarigione di 5, il totale ad oggi ammonta a 363 positivi. Un numero altissimo, anche in Abruzzo non solo a livello provinciale, considerando le oltre 400 quarantene”.

A renderlo noto il sindaco di Lanciano Mario Pupillo: “La zona rossa verrà ovviamente confermata, la Regione estenderà anche la sospensione delle attività didattiche in presenza come noi abbiamo fatto già da ieri. Mascherine, distanziamento, igiene delle mani: una piccola disattenzione può essere fatale. Per il rispetto della propria e altrui salute, manteniamo alta l’attenzione ed evitiamo occasioni inutili di contagio”.

