COVID, ALTRI 4 CONTAGI ALL’OSPEDALE DI TERAMO

TERAMO – Si allarga ancora il focolaio di Covid-19 registrato all’ospedale Mazzini di Teramo.

Le misure di sicurezza disposte dall’unità di crisi, e in particolare i tamponi eseguiti ogni tre giorni su tutti i degenti, volti a contenere i contagi hanno infatti evidenziato due nuovi pazienti positivi in Neurochirurgia e due in Utic. Il totale dei positivi sale così a 38.

Intanto da cinque giorni non si registrano più nuovi casi positivi in Medicina per cui il direttore dell’Unità operativa complessa, Francesco Delle Monache, oggi ha disposto la sanificazione dell’ala C, al quinto piano del primo lotto del Mazzini, in modo da riprendere l’attività di ricovero.

Download in PDF©