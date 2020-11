COVID: ALTRI 4 NUOVI CASI A POGGIO PICENZE, POSITIVI TOTALI A QUOTA 13

POGGIO PICENZE – Altri cinque positivi al covid a Poggio Picenze. Si tratta di due maggiorenni e due minorenni

Ad annunciarlo, sui social, il sindaco Antonello Gialloreto.

“L’unico modo che abbiamo per difenderci è l’utilizzo della mascherina, sempre e ovunque, il lavaggio delle mani, il distanziamento sociale, il rispetto delle regole” ha scritto in un post su Facebook.

Dei nuovi casi registrati, 2 sono domiciliati fuori comune.

Sul territorio di Poggio Picenze si contano attualmente 12 positività e un decesso, per un totale di 13 casi dall’inizio della seconda ondata. Di questi, 12 sono ancora in isolamento domiciliare, 8 maggiorenni e 9 minorenni. Sei non sono domiciliati nel comune.

Chiusa da domani, a scopo preventivo, la struttura che ospita asilo nido e scuola dell’infanzia, per sospetto contagio.

