COVID, ALTRI DUE CASI NEGLI UFFICI COMUNALI DI TERAMO: POSITIVO ASSESSORE E IMPIEGATO UFFICIO COMMERCIO

TERAMO – Altri due casi all’interno degli uffici del Comune di Teramo, si tratta dell’assessore Antonio Filipponi, risultato positivo al tampone del coronavirus eseguito a seguito dei sintomi presentati nella tarda mattinata di sabato, e di un dipendente dell’ufficio commercio.

A comunicarlo, lo stesso ente con una nota, in cui si precisa che, con molta probabilità l’origine del contagio dell’assessore “è di carattere familiare”.

“Entrambi, come gli altri limitati casi riscontrati nelle scorse settimane, sono in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute – si legge nella nota -. Si tratta in ogni caso di situazioni che non presentano legami reciproci e che quindi non lasciano riscontrare nessun ipotesi di focolaio interno. Il sindaco Gianguido D’Alberto, appena appresa la notizia, ha attivato tutti i protocolli previsti dalla norma, provvedendo alla sanificazione immediata dei locali ed avviando le procedure previste dal protocollo anti-covid per monitorare e contenere la diffusione del virus. In via più generale a seguito dell’aumento dei contagi sul territorio e delle disposizioni emergenziali vigenti si procederà a potenziare le attività di smart working garantendo tutti i servizi essenziali per i cittadini”.

