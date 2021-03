COVID: ALTRI DUE CENTRI VACCINI NELLA MARSICA, A TAGLIACOZZO E PESCINA. AD AVEZZANO RADDOPPIO DOSI

AVEZZANO – Nella Marsica oggi sono stati attivati due centri vaccinali nei comuni della provincia dell’Aquila di Tagliacozzo e Pescina: per ora saranno in funzione nei rispettivi presidi territoriali di assistenza (Pta) e nei giorni di venerdì, sabato e domenica, in tempi brevi, l’attività vaccinale si trasferirà in strutture più ampie che opereranno per tutta la settimana: a Tagliacozzo, nel palazzo Ducale, e a Pescina nell’edificio del distretto sanitario, attualmente non in uso, per il quale la Asl provinciale dell’Aquila ha autorizzato interventi che saranno effettuati in 15 giorni, agli impianti idraulici e idrici con la ritinteggiatura dell’edificio che si compone di 2 piani.

La prossima settimana la sede di somministrazione dei vaccini di Avezzano (L’Aquila), sarà trasferita nella palestra dello stadio di Pini, nell’edificio della ‘Vivenza’ con il raddoppio dell’attività da 350 a 700 somministrazioni. Nei due centri inaugurati oggi nei tre giorni sono previste circa 180 vaccinazioni in più. Nel territorio provinciale sono in funzione, con le due di oggi, sette sedi vaccinali: L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Pratola Peligna e Castel di Sangro, oltre a Pescina e Tagliacozzo. In questi centri si effettuano circa 1600 vaccini al giorno: dal 2 gennaio scorso ad oggi, sono state vaccinate complessivamente oltre 36mila persone.

“L’attivazione dei nuovi centri vaccinali di Pescina e Tagliacozzo – spiega il manager, Roberto Testa -, servirà a potenziare la copertura del comprensorio e si inserisce in un’azione di piena collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali, indispensabile in una situazione così difficile come quella della pandemia. A Pescina – conclude Testa – il recupero dell’edificio del distretto sanitario sarà rivalorizzato in funzione di altre attività per ampliare l’offerta complessiva delle prestazioni”.

A Tagliacozzo erano presenti, oltre al manager Asl, il sindaco, Vincenzo Giovagnorio, la responsabile del Pta, Anna Maria Franchi, e la responsabile per l’area Marsica del servizio igiene e sanità pubblica, Daniela Franchi. A Pescina, oltre a medici e operatori sanitari e Testa, il sindaco, Mirko Zauri, e l’assessore Luigi Soricone.

[mqf-dynamic-pdf]