COVID, ANCHE A PINETO SCREENING PER LA POPOLAZIONE SCOLASTICA E VACCINI PER RESIDENTI

PINETO – Anche a Pineto, in accordo con la Asl di Teramo, è in programma una campagna screening per la popolazione scolastica e una campagna vaccinale per residenti per limitare il contagio da Covid-19. In particolare la campagna screening riguarda gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’IC Giovanni XXIII di Pineto e si svolgerà nella Palestra Comunale in via Filiani venerdì 7 gennaio 2022 e sabato 8 gennaio 2022, in entrambe le giornate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. È necessario prenotarsi attraverso il portale di registrazione: http://vaccini.comune.pineto.te.it e scaricare il modulo che dovrà essere pre-compilato e consegnato insieme alla tessera sanitaria e al documento di riconoscimento. La campagna vaccinale, che è riservata ai residenti di Pineto (over 12 anni), si terrà nella Palestra comunale in via Filiani il 9 gennaio 2022 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. È necessario prenotarsi sul portale di registrazione: http://vaccini.comune.pineto.te.it/ e scaricare il modulo che dovrà essere pre-compilato e consegnato insieme al tesserino sanitario e al certificato della precedente vaccinazione. Ad agevolare le operazioni nelle giornate indicate saranno presenti, oltre agli operatori sanitari, anche volontari della Protezione Civile e del Pros Onlus. Per informazioni si può scrivere alla mail: vaccini@comune.pineto.te.it.

“Ringraziamo tutti gli operatori sanitari e i volontari che si sono messi e si stanno mettendo a disposizione per queste tre giornate di prevenzione – commentano il sindaco Robert Verrocchio e l’assessore alla Sanità del Comune di Pineto Vincenzo Fiorà – in particolare i volontari del Pros Onlus e della Protezione Civile, i dipendenti comunali, la Polizia Locale, la Farmacia Comunale e la Asl di Teramo per il coordinamento. Sia per lo screening che per le vaccinazioni l’accesso è consentito esclusivamente con prenotazione online. Sono stati creati due link specifici, uno per lo screening e uno per le vaccinazioni, e in entrambi i casi ci sono fasce orarie di un’ora, fino a esaurimento posti. Occorre recarsi nella Palestra comunale nella fascia oraria indicata per un regolare svolgimento delle operazioni. I vaccini sono aperti non solo per quanti devono fare la terza dose, ma anche chi vuole vaccinarsi per la prima volta contro il Covid o per chi necessita della seconda dose. Come Amministrazione Comunale abbiamo lavorato molto per garantire queste giornate e per regolarne la fruizione al meglio, i contagi in forte crescita in questo periodo richiedono lo screening per far ripartire le attività didattiche in serenità e sicurezza e di vaccinarsi per limitare la diffusione del virus. Siamo certi che i pinetesi apprezzeranno i nostri sforzi”.