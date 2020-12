COVID: ANELLI, “PER RIDURRE CONTAGI UNICO MODO MISURE SEVERE”

BARI – “Continuiamo a credere che l’unico sistema per accelerare un decremento dei contagi sia quello di adottare misure restrittive. Un breve periodo di sacrificio per poi ridare fiato alle attività commerciali e produttive e soprattutto al servizio sanitario per assicurare cure idonee a tutti, malati di Covid 19 e soprattutto quelli in maggioranza non Covid”.

Lo scrive su Facebook il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e presidente dell’Ordine dei medici di Bari, Filippo Anelli, in merito alla suddivisione delle regioni e aree in “zone cromatiche”.

