COVID, ANTICORPI MONOCLONALI: A NAPOLI CURATI 8 PAZIENTI SU 10, “RISULTATI PER ORA CONFORTANTI”

L’AQUILA – Otto dei primi dieci pazienti contagiati da Covid- 19 e curati con la terapia di anticorpi monoclonali all’Ospedale “del Mare” hanno dato segni di miglioramento e non hanno avuto bisogno di essere ricoverati. È un bilancio confortante, dunque – si legge su Repubblica – quello delle prime due settimane di utilizzo della terapia, che può essere somministrata nella primissima fase di insorgenza del virus a malati asintomatici o paucisintomatici già affetti da patologie molto gravi.

Nei giorni scorsi è stato approvato il protocollo per il trattamento in Abruzzo. “I risultati si vedono nel lungo periodo, ma fino a questo momento stiamo ricevendo una buona risposta – le parole di Vincenzo Nuzzo, primario del reparto di Medicina sub- intensiva Covid del presidio di Ponticelli – perché stiamo riducendo il ricovero di pazienti considerati ad alto rischio “. I due casi nei quali si è invece reso necessario il trasferimento in ospedale dei malati, evidenzia il primario, “erano al limite, sia per il tempo di inizio della cura, sia perché stavano diventando sintomatici”.