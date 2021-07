COVID: APPELLO DEL SINDACO DI VASTO, “VACCINIAMOCI, NON BASTA 60% IMMUNIZZATI”

VASTO – “Al PalaBCC di Vasto sono state somministrate oltre cinquantamila dosi di vaccino. Il 60% della popolazione è stata vaccinata, ma tutto questo non basta. Dobbiamo fare di più e incrementare il numero degli immunizzati”.

E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna

“Il rischio che l’Abruzzo torni in zona gialla è concreto – ha evidenziato il sindaco di Vasto, Francesco Menna – e questo non ce lo possiamo assolutamente permettere. Concreta è anche la possibilità di un’altra ondata legata alla variante Delta, e solo se ci vacciniamo tutti possiamo ostacolare questo pericolo. Rinnovo pertanto il mio invito, rivolgo un accorato appello a vaccinarsi. Nel giro di poche settimane abbiamo ribaltato il numero dei vaccinati, segno che la campagna di informazione che abbiamo messo in campo sta funzionando, grazie anche alla semplificazione delle prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti-Covid, ma il secondo passo spetta a voi: vacciniamoci! Salvaguardiamo le nostre vite, quella dei nostri cari e salvaguardiamo le nostre attività economiche-commerciali. Dimostriamo la nostra forza!

Ricordo – ha concluso Menna – che è attiva la mail vaccinipalabcc@comune.vasto.ch.it, attraverso la quale i residenti a Vasto, i cittadini del territorio e i turisti che soggiornano nella nostra città per un tempo superiore ai 14 giorni, possono richiedere un coupon di ingresso in tempi rapidi. L’importanza di vaccinarsi è fondamentale. Confido in voi! ”.