COVID: APPELLO SINDACO SAN SALVO, “VACCINATEVI, METTIAMO IN SICUREZZA CITTA’!”

SAN SALVO – “Mettiamo in sicurezza la nostra città per non compromettere, a causa delle varianti in circolazione, la libertà che con grande sacrificio abbiamo conquistato e per evitare di tornare a dover richiudere ogni attività”.

E’ l’invito del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca a tutta la comunità “perché chi non è ancora vaccinato, nella fascia di età compresa tra i 12 e i 60 anni, lo faccia al più presto entro il 15 luglio per evitare contagi a causa della variante delta che potrebbe mettere a rischio la salute dei nostri concittadini”.

L’allarme è scattato dopo la riunione del tavolo interistituzionale “Salus et Spes”, al quale ha partecipato questa mattina in videoconferenza e convocato dal prefetto della provincia di Chieti Armando Forgione, per discutere delle modalità organizzative e di monitoraggio delle misure di prevenzione del contagio.

“Il mio è un appello accorato a tutti i sansalvesi, non ancora vaccinati, affinché si prenotino al più presto attraverso l’apposito portale per poi recarsi al Centro vaccinale di San Salvo che dallo scorso aprile abbiamo attivato con la Asl presso il Palazzetto dello sport in via Magellano. Non possiamo permetterci di tornare indietro con le conseguenze nefaste per la nostra salute e per le attività e alle imprese. Ai sansalvesi dico abbiate cura della vostra salute, mettiamo in sicurezza la nostra città”.

Per prenotarsi https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login