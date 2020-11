COVID: ARCURI, “FORZA VIRUS SI RIDUCE, VACCINO A GRAN PARTE POPOLAZIONE ENTRO SETTEMBRE 2021”

ROMA – “La forza del virus è rilevante ma la realtà, grazie alle misure messe in campo, è che si sta riducendo”. Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, che ha aggiunto: “Auspichiamo di vaccinare una parte importante della popolazione nel primo semestre o entro il terzo trimestre del 2021. Ma non sappiamo quanti italiani vorranno farsi il vaccino”.

Per quanto riguarda le terapie intensive: “Ci sono 10.025 posti letto di terapia intensiva attivabili, 8.885 già attivati. Abbiamo in programma un ulteriore distribuzione di materiali per arrivare a superare gli 11.200 posti letto in terapia intensiva”, ha aggiunto Arcuri.

