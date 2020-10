COVID: ARCURI, “REGIONI CI DICANO QUANTI TAMPONI SERVONO”

ROMA – “Sui test molecolari è già pronta una nuova richiesta d’acquisto ma serve identificare il quantitativo per evitare di comprare una dotazione che poi nei fatti non viene utilizzata; per questo chiediamo un riscontro alle regioni”.

Lo ha detto il commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri al vertice con le Regioni e il ministro Francesco Boccia, secondo quanto si apprende.

“Per i test antigenici è stata conclusa l’acquisizione di altri 10 milioni di test rapidi su tampone nasofaringeo – ha aggiunto Arcuri – Sui tamponi è già stato inviato il contratto per un’ulteriore fornitura di 1,2 milioni a settimana”.

