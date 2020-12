COVID, ARCURI: “TUTTI GLI ITALIANI VACCINATI ENTRO AUTUNNO 2021”

ROMA – ”Confermiamo che avremo la quantità di dosi per vaccinare, tra la prossima estate e il prossimo autunno, tutti gli italiani”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri.

“Abbiamo in arrivo tutte le siringhe che servono per avviare la campagna dal 27 dicembre, che è una settimana in anticipo rispetto ai tempi previsti – ha aggiunto – A febbraio pensiamo di iniziare a vaccinare le persone in ordine decrescente di fragilità, scendendo nella curva anagrafica. Non ci sarà nessuna fila, ci sarà un’ordinata somministrazione con criteri che comunicheremo agli italiani nelle prossime settimane – ha detto ancora -. Quando la campagna inizierà a interessare la popolazione lo farà dalle persone più fragili per andare poi a quelle meno fragili. Almeno in una prima fase saremo noi a chiamare i più fragili per vaccinarsi”.

