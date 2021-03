COVID, ASL: “AD AVEZZANO UNICO PUNTO VACCINALE ALLA PALESTRA DELLO STADIO DEI PINI”

AVEZZANO – “L’unico punto vaccinale anti covid, ad Avezzano, come già comunicato in precedenza, è la palestra dello stadio dei Pini e non più, come nelle settimane precedenti, l’ospedale di Avezzano”. Lo specifica il dipartimento di prevenzione Asl a beneficio degli utenti.

“Tutti coloro che si sono prenotati sulla piattaforma regionale – aggiunge la Prevenzione – per la prima o la seconda dose, per sottoporsi alla vaccinazione devono recarsi alla palestra dello stadio dei Pini. Ad Avezzano, al momento, vengono somministrate 320 dosi al giorno ma a breve si arriverà a 400. Oltreché per la residua quota di operatori sanitari, le vaccinazioni proseguono senza sosta, dal lunedì al sabato, a over 80, forze dell’ordine e docenti”.

