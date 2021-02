COVID, ASL CHIETI: “MALTEMPO NON FERMA SCREENING, PIU’ DI 8MILA TAMPONI, 41 POSITIVI”

CHIETI – “Sono tornati i grandi numeri a Chieti riferiti allo Screening per Covid-19. Le temperature polari non hanno impedito a tantissimi cittadini di raggiungere le diverse postazioni per sottoporsi a tampone antigenico, offrendo quindi un importante contributo alla tutela della salute collettiva”.

È quanto si legge in una nota della Asl di Chieti. Buona anche la partecipazione a Vasto e Atessa, oltre che nei Comuni più piccoli che si sono organizzati per il test di massa finalizzato a identificare i positivi asintomatici. In tutto sono stati eseguiti 8.558 tamponi, dei quali 41 risultati positivi.

Questi i numeri aggiornati alle 19:

Atessa 1.593 tamponi (1 positivo)

Bucchianico 540 tamponi (5 positivi)

Casalincontrada 532 tamponi (1 positivo)

Chieti 2.398 tamponi (19 positivi)

Cupello 315 tamponi (0 positivi)

Francavilla 324 tamponi (5 positivi)

Giuliano Teatino 308 tamponi (1 positivo)

Lentella 48 tamponi (0 positivi)

Palmoli 23 tamponi (2 positivi)

San Giovanni T. 276 tamponi (3 positivi)

Tufillo 140 tamponi (1 positivo)

Vasto 2.061 tamponi (3 positivi)

Download in PDF©