COVID, ASL CHIETI: “OSPEDALI PIENI E CONTAGI IN CRESCITA, SCREENING ANCORA DI SALVEZZA”

CHIETI – “È da irresponsabili provare a mettere in discussione la validità dello Screening per Covid-19 alla vigilia della campagna che coinvolgerà la città di Chieti, duramente colpita dai contagi, e altri Comuni della provincia. È un tentativo di boicottaggio scellerato, che produce danno alla salute collettiva”.

Così il direttore generale della Asl Thomas Schael contro “chi mette in dubbio in queste ore la validità dei test rapidi”. Ad avanzare dubbi, ieri, il capogruppo M5S in Consiglio regionale Sara Marcozzi che dopo i primi dati diffusi a seguito dello screening di massa nei comuni della provincia di Chieti, ha evidenziato che si tratta di numeri “molto bassi, talmente bassi da sembrare inverosimili e poco affidabili”.

Ma il dg Schael sottolinea: “In provincia di Chieti abbiamo costruito, grazie alla preziosa collaborazione dei Comuni, una organizzazione scrupolosa ed efficiente che mira a far emergere gli asintomatici, che rappresentano il vero pericolo. Finora abbiamo identificato 140 positivi con i test di massa. Possiamo interrompere la catena di diffusione del virus solo isolando per tempo queste persone, che diversamente sfuggono diventando veicolo di contagio assai pericoloso. I positivi al test vengono sottoposti immediatamente a controllo con tampone molecolare tradizionale, e a tal fine il Drive-in di Chieti resterà aperto anche nella giornata di domenica”.

“Essere responsabili è un dovere in un momento nel quale l’aggressività del virus si esprime con numeri in forte crescita specie nell’area metropolitana Chieti-Pescara, e con una presenza significativa dei casi di variante inglese. I nostri ospedali non hanno più posto: oggi abbiamo 172 malati Covid ricoverati, ci restano 3 letti disponibili a Chieti e 1 a Vasto. Significa che se i contagi aumentano e con essi i casi gravi noi non possiamo accoglierli. Ecco perché è necessario testare in massa i cittadini di questo territorio, utilizzando i kit la cui affidabilità è comprovata dai controlli commissionati dalla Asl ai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo prima che venissero utilizzati. Questa è l’unica strada da seguire, come dimostra l’esperienza di Guardiagrele: il contact tracing meticoloso messo in atto dal nostro Dipartimento Prevenzione, combinato con lo screening hanno salvato il paese, dove oggi i contagi sono quasi azzerati. Perciò invito caldamente i cittadini di Chieti, Lanciano e Vasto e degli altri Comuni che saranno impegnati nello Screening nel prossimo week end a partecipare numerosi. È un atto di responsabilità dovuto a se stessi e alla propria comunità. E se c’è un appello da raccogliere è quello che arriva dalla scienza, non dai falsi profeti”.

A Chieti sono diverse le sedi dove dalle ore 8.30-13.30 e dalle 14.30 alle 19.30 ci si potrà sottoporre volontariamente ai tamponi antigenici:

Centro Vaccinale e UCCP nell’ex SS. Annunziata, in via Valignani;

Pala Santa Filomena

Pala Cus

Pala Colle dell’Ara

– Palestra Scuola Cesari: il sabato con orario 16.00-20.00, la domenica sia mattina che pomeriggio (8.30-13.30 e dalle 14.30 alle 19.30)

– Palestra Scuola Chiarini (Filippone), il sabato con orario 16.00-20.00, domenica mattina e pomeriggio (8.30-13.30 e dalle 14.30 alle 19.30).

Ma sono molti altri i Comuni coinvolti nello Screening sabato e domenica: Lanciano, Vasto, Casalbordino, Civitella Messer Raimondo, Fossacesia, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Roccamontepiano, Roccascalegna, Tollo e Torrevecchia.

Download in PDF©