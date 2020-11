COVID: ASL CHIETI, RIPARATO GUASTO AI SERVER

CHIETI – È stato riparato in serata il guasto ai server aziendali che si era verificato nel pomeriggio di creando disagi alle attività della Asl Lanciano Vasto Chieti. I tecnici dell’unità operativa Informatica e reti, diretta da Vincenzo Smargiassi, hanno lavorato senza sosta per ripristinare la funzionalità delle reti e assicurare la ripresa della normale attività.

A causa del danno che si era prodotto, nel pomeriggio i Drive-In non avevano potuto garantire l’esecuzione dei tamponi, che necessita di un supporto informatico senza il quale non è possibile procedere. Grazie all’intervento tecnico eseguito, tutte le attività sono state ripristinate, compresa l’operatività del numero verde Covid. Per quanto riguarda i tamponi, già da lunedì potranno tornare alle postazioni mobili gli utenti che oggi erano stati costretti a rinunciare.

Download in PDF©