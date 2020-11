COVID: ASL L’AQUILA, “FORTE ACCELERAZIONE PER RECLUTARE INFERMIERI A TEMPO DETERMINATO”

L’AQUILA – “Forte accelerazione della Asl per reclutare infermieri a tempo determinato da immettere in servizio in tempi brevi per fronteggiare la pandemia. Oggi sono state adottate la delibera di ammissione dei candidati e la delibera di nomina della commissione incaricata della valutazione dei titoli presentati per la partecipazione all’avviso pubblico bandito dalla Asl nel settembre scorso”.

È quanto si legge in una nota della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila nella quale viene sottolineato che “la commissione lavorerà a spron battuto al fine di terminare il lavoro, il più presto possibile, la valutazione degli oltre 2.100 candidati ammessi e stilare la graduatoria di merito”.

“Abbiamo stabilito un calendario di lavoro estremamente serrato – dichiara il manager Roberto Testa – per assumere nuovi operatori e potenziare il personale infermieristico ,in modo da disporre di più risorse per fronteggiare l’emergenza covid. In base alle necessità definiremo il numero di infermieri da assumere a tempo determinato per distribuirli nelle strutture sanitarie della provincia. In questa fase, poiché il fattore tempo è decisivo, utilizzeremo tutte le forme e gli strumenti a disposizione per rafforzare i ranghi”.

L’azienda, oltre a questi provvedimenti dettati dall’urgenza e attuati tramite avviso pubblico, nei mesi scorsi ha indetto un concorso per assumere 105 infermieri a tempo indeterminato. Per portare a termine il concorso ci vorranno tempi più lunghi sia per le procedure da seguire sia, soprattutto, per esaminare le 7.300 domande pervenute da tutte le regioni italiane.

Download in PDF©