COVID, ASL L’AQUILA: PROBLEMI A SISTEMA INFORMATICO, TAMPONI PROCESSATI MA UTENTI NON RICEVONO ESITO

L’AQUILA – Tamponi Covid-19 effettuati, ma ritardi nella comunicazione degli esiti agli utenti.

Succede alla Asl provinciale aquilana, con disagi a coloro che attendono il referto del tampone effettuato e processato all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila. In particolare, secondo alcune segnalazioni, in difficoltà sarebbero soprattutto i pazienti che aspettano di ricevere l’esito ufficiale per poter eventualmente, qualora fosse negativo, poter uscire dall’isolamento preventivo.

A causare tali problematiche, da quanto appreso, sarebbe il sistema informatico. Per quanto riguarda il laboratorio analisi, infatti, il macchinario utilizzato è in funzione e lavora a pieno regime e dunque le risposte vengono tirate fuori in tempi brevi.

In queste ore si starebbe lavorando per risolvere il problema.

Prima dell’entrata in funzione del macchinario, la Asl dell’Aquila, “costretta” per mesi a inviare, per farli processare, i tamponi all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo dopo il ‘tilt’ all’ospedale di Pescara, ha sborsato diversi milioni di euro per pagare un lavoro che avrebbe potuto effettuare “in casa” fin da subito. (red.)