COVID, ASL L’AQUILA: TAMPONI PER CHI RIENTRA DALLA GRAN BRETAGNA

L’AQUILA – Chi torna dalla Gran Bretagna è invitato a sottoporsi al tampone molecolare per il covid, segnalando il rientro in Italia al numero verde della Asl (800 169 326) o, in alternativa, al proprio medico di famiglia, in modo da prenotare immediatamente il test.

Lo fa presente il servizio di prevenzione della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila rivolgendo un appello a tutti coloro abitano, risiedono o hanno il domicilio in provincia di L’Aquila e che, nelle 2 settimane antecedenti al 20 dicembre, siano stati in Gran Bretagna. Dopo la prenotazione ci si potrà sottoporre al tampone in uno dei 6 drive in della provincia, istituiti dalla Asl, così dislocati: 2 all’Aquila, 2 ad Avezzano, uno a Castel di Sangro e uno a Sulmona. I punti drive in sono a disposizione, più in generale, di chi rientra dai diversi paesi esteri e per tutti gli utenti che hanno necessità di sottoporsi a tampone.

