TERAMO – Non si è fermata in questi giorni la campagna vaccinazioni in provincia di Teramo: ieri, giorno di Pasqua, e oggi, Pasquetta, la direzione strategica della Asl e le direzioni di presidio hanno costituito alcune squadre vaccinali.

In due giorni hanno inoculato dosi a circa 200 persone fra dializzati e loro cargiver.

Domani riprende il normale calendario: in provincia saranno vaccinati circa duemila soggetti fragili.