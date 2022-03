COVID, ASL TERAMO: “LIQUIDAZIONI COMPENSI CAMPAGNA VACCINALE IN CORSO”

TERAMO – “La liquidazione delle spettanze per il lavoro svolto dal personale in occasione della campagna vaccinale è in corso. E la Fp Cgil ne è a conoscenza, visto che si è giorni fa informata presso i nostri uffici”.

Lo scrive in una nota la Asl di Teramo che risponde alle accuse della Fp Cgil: “Entro il 15 marzo i responsabili competenti delle squadre vaccinali reinvieranno alla Asl i tabulati di convalida delle timbrature del personale e quindi le spettanze relative alle prestazioni aggiuntive saranno liquidate con la busta paga di aprile”.

“Non comprendiamo questa presa di posizione”, dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia, “visto che il sindacato è a conoscenza che la procedura per la liquidazione è avviata e che ormai è imminente il pagamento. Siamo ben coscienti del ruolo svolto dal nostro personale nella campagna vaccinale direi in tutta l’emergenza legata alla pandemia: il rispetto che nutriamo nei confronti del nostro personale ci induce a respingere qualsiasi strumentalizzazione del loro, decisivo, ruolo nella nostra Asl”.