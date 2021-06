COVID: ASL TERAMO, “SOTTO CONTROLLO FOCOLAIO DI VILLA PETTO”

TERAMO – Da settimane il numero dei contagi in provincia di Teramo è particolarmente basso. Ma la Asl continua a mantenere alta la guardia, effettuando numerosi tamponi e portando avanti tracciamenti e, tramite lo Zoooprofilattico, il sequenziamento delle varianti, con l”obiettivo di stroncare sul nascere ogni possibile focolaio, come avvenuto a Villa Petto di Colledara (Teramo).

“Ancora oggi in provincia registriamo qualche positivo – sottolinea il manager della Asl Maurizio Di Giosia – qualche giorno fa abbiamo avuto un piccolo focolaio a Villa Petto ma siamo intervenuti prontamente e ieri abbiamo tamponato tutta la popolazione riscontrando un solo caso positivo su circa 200 tamponi. La situazione è ben circoscitta, stiamo intervenendo tempestivamente quando si verificano queste situazioni con tamponi di massa per evitare che i contagi possano estendersi ad altre persone”.

Per quanto riguarda le varianti a oggi non risultano casi della temuta variante Delta. “Noi stamattina abbiamo fatto un incontro con tutti gli addetti ai lavori – aggiunge Di Giosia – abbiamo qualche caso di brasiliana e nigeriana ma in provincia a oggi non ci sono casi di variante Delta”.