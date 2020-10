COVID ATRI: 19 NUOVI CASI, TOTALE SALE A 54, 3 RICOVERATI

ATRI – “Il Siesp della Asl di Teramo mi ha informato di altri 19 positivi al Coronavirus. Risultano complessivamente ad oggi positivi 54 residenti, di cui 3 ricoverati in ospedale e 51 in isolamento domiciliare tra cui 22 giovani minori di 18 anni, mentre 1 soggetto precedentemente positivo risulta guarito”.

Lo comunica il sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti in una nota.

“I nuovi casi riguardano 19 residenti che si trovano attualmente in isolamento domiciliare, di cui 13 riguardano minori di anni 18 accertati mediante l’attività di screening espletata dalla Asl tramite drive in allestito in Atri nei giorni scorsi, mentre dei 6 casi restanti, 3 sono riconducibili a contatti di familiari positivi, 2 a contesto familiare ed 1 è un caso isolato”.

“Inoltre, dalle verifiche effettuate circa l’effettiva residenza dei soggetti precedentemente comunicati come residenti positivi al Covid-19, è emerso che 3 persone risultano invece domiciliate in altri Comuni”, spiega il primo cittadino.

“All’Istituto Comprensivo, allo stato attuale, risultano 3 classi poste in quarantena nelle date del 19 e 23 ottobre con circa 20 casi di positività accertati tra gli alunni. Nel pomeriggio del 23 ottobre si è provveduto a operare una sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici da parte di ditta specializzata”.

“Inoltre mi preme comunicare che”, aggiunge il Sindaco Ferretti, “vista la rigorosa applicazione dei protocolli previsti nell’Istituto Scolastico ed avendo sentito le autorità sanitarie, al momento non ricorrono le condizioni previste per disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza”, conclude.

Download in PDF©