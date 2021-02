COVID, AUMENTANO CASI NELLE SCUOLE DI PESCARA: “CHIESTO INCONTRO URGENTE AL PREFETTO”

PESCARA – “Una situazione che preoccupa ogni giorno di più e che sta gettando nello sconforto tutti i protagonisti del mondo della scuola, dagli studenti agli insegnanti al personale amministrativo: l’escalation dei contagi sta creando anche confusione e disinformazione”.

Lo denunciano, in una nota, i gruppi consiliari del centrosinistra al Comune di Pescara che hanno chiesto un incontro urgente al prefetto Giancarlo Di Vincenzo per la ulteriore crescita dei casi di contagio nelle scuole di ogni ordine e grado che ricadono sul territorio di Pescara.

Per Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli, consiglieri comunali di Partito democratico, Lista Sclocco Sindaco e Città Aperta, la situazione è ancora più grave “in assenza di comunicazioni chiare da parte di Asl e Comune sulla differenza fra quarantena imposta dalla Asl e chiusura precauzionale decisa dal Comune: eppure fra le due misure ci sono enormi differenze”.

“Siamo preoccupati anche per la linearità delle informazioni, basti pensare al caso di Largo Madonna: solo ieri, in commissione Controllo e garanzia, su richiesta del centrosinistra il vicesindaco aveva garantito che, sentita la dirigente scolastica poche ore prima, nella scuola elementare in questione la situazione era sotto controllo, mentre oggi il plesso è stato chiuso per intero”.

Difficoltà che, secondo il centrosinistra, impongo a questo punto scelte nette: “Lunedì e martedì, approfittando del carnevale, il sindaco chiuda tutti i plessi e organizzi una sanificazione straordinaria di tutti i locali scolastici. Si provveda ad adottare in via straordinaria la didattica a distanza per alcuni giorni ovunque possibile nelle scuole secondarie, e si concentri ogni energia sullo screening per tutta la popolazione scolastica. La paura – concludono i consiglieri di centrosinistra – è che la situazione sia già sfuggita di mano e bisogna intervenire subito con estrema decisione”.

