COVID, AUMENTANO RICOVERI IN AREA MEDICA; ABRUZZO QUARTA REGIONE PER VACCINI MA TROPPI NO VAX

L’AQUILA – Undici ricoverati in area medica ma nessuno in terapia intensiava, mentre 48 pazienti sono al momento in isolamento domiciliare.

Secondo l’ultimo bollettino covid in Abruzzo

58 i nuovi casi di Coronavirus registrati ieri in Abruzzo, di età compresa tra 1 e 84 anni, emersi dall’analisi di 4.145 test antigenici e 2.410 tamponi molecolari.

Nessun deceduto, mentre sul fronte guariti si segnala un -1 per riallineamento.

Dei nuovi casi, 17 fanno riferimento alla provincia di Teramo, 14 a quella dell’Aquila, 13 a quella di Pescara e 13 a quella di Chieti.

Si chiude intanto con sole 7.574 dosi di vaccino somministrate ieri la settimana che a cavallo tra luglio e agosto. Nel dettaglio sono 1.744 i vaccini eseguiti ieri dalla Asl dell’Aquila; 2.364 dalla Asl di Chieti; solo 1.148 dalla Asl di Pescara e 2.318 dalla Asl di Teramo. Ma l’ultima media mobile a sette giorni di dosi somministrate ogni giorno in Abruzzo resta di 12.887. Con questo ritmo ci vorrebbero appena 26 giorni per coprire l’80% della popolazione vaccinabile.

L’obiettivo sarebbe raggiunto il 27 agosto, in anticipo rispetto alla media nazionale attuale che fissa al primo settembre la data della immunità di gregge in Italia.

In particolare, per quanto riguarda le dosi somministrate in rapporto della popolazione, l’Abruzzo è al quarto posto in Italia di una classifica che vede in vetta la Lombardia, seguita poi dalla Puglia e dal Lazio. La nostra regione, si legge sul quotidiano Il Centro, che si attesta su un valore di 116.83 per cento, con le persone vaccinate con le due dosi hanno superato la metà degli abruzzesi, il 50,77 per cento di 1.305.770 abitanti. Il totale delle dosi somministrate, fino a ieri pomeriggio, si attestava su un dato pari a 1.525.578 vaccini.

C’è però da tenere in considerazione la platea dei dei no vax, un terzo dell’intera popolazione da vaccinare tra negazionisti e indecisi. Sempre secondo Il Centro, sono senza nessuna dose ben 53.744 giovani compresi nella fascia d’età che va dai 12 ai 19 anni, mentre la fascia che va dai 30 ai 39 anni è in assoluto quella con la minore copertura, visto che i cosiddetti no vax in questo caso sono 57.957.

La fascia che va dai 40 ai 49 anni, vede oltre 57mila cittadini privi sia della prima che della seconda dose di vaccino.