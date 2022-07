COVID: AUSTRIA CANCELLA QUARANTENA PER POSITIVI, SOLO FFP2

ROMA – In Austria dal primo agosto le persone contagiate dal Covid potranno ugualmente uscire da casa ma dovranno indossare la mascherina Ffp2.

È quanto riportato dal sito online austriaco oe24.at, che ha annunciato una conferenza stampa del Ministero della Salute.

La Ffp2 va indossata dai positivi anche all’aperto, quando non può essere garantito un distanziamento minimo di due metri. La maschera deve essere

portata correttamente e cambiata regolarmente, viene sottolineato nell’ordinanza.

I positivi non potranno invece accedere a strutture con “persone vulnerabili”, come ospedali, asili, scuole elementari. Non potranno lavorare persone con un

test positivo che per motivi di salute oppure professionali, come per esempio musicisti, non possono indossare una maschera Ffp2.