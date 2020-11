ROMA – Austria in lockdown: totale coprifuoco h24, scuole e negozi chiusi, nel tentativo di tenere sotto controllo una curva di contagi descritta come esponenziale in diverse regioni.

Lo riporta RaiNews.it.

Il blocco per far fronte all’emergenza Covid-19 resterà in vigore fino al 6 dicembre.

Poi dovrebbero arrivare i test a tappeto, “per poter garantire la riapertura delle scuole e le feste di Natale”, ha spiegato il cancelliere, Sebastian Kurz.

