COVID, AUSTRIA: LOCKDOWN PER VACCINATI TERMINERA’ L’11 DICEMBRE

ROMA – In quasi tutta l’Austria il lockdown per persone vaccinate terminerà la sera di sabato 11 dicembre: lo ha annunciato il neo cancelliere Karl Nehammer (OeVP) precisando che il confinamento invece proseguirà per le persone non vaccinate.

Fino al 20 dicembre a Vienna i ristoranti resteranno chiusi e nel resto del Paese dovranno chiudere alle 23.

Come in Italia, commercio, ristorazione, turismo, cultura, sport, servizi alla persona, saranno possibili solo con ‘2G’, ovvero per vaccinati e persone guarite nei sei mesi. A differenza dell’Italia, però, i tamponi sono gratuiti. Nei locali chiusi ma anche alle partite di calcio, teatri e cinema, sarà obbligatoria la mascherina Ffp2. Il limite massimo di partecipazione agli eventi sarà di 4.000 persone all’aperto e 2.000 al coperto sempre con posti assegnati preventivamente.