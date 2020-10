COVID: AUTISTA IN ISOLAMENTO, SOSPESO TRASPORTO SCOLASTICO A CERCHIO

CERCHIO – Autista in isolamento, sospeso il servizio di trasporto scolastico a Cerchio (L’Aquila), per gli alunni delle scuole materna, elementare e medie dal 26 al 30 ottobre.

A comunicarlo il primo cittadino di Cerchio, Gianfranco Tedeschi: “L’autista dello scuolabus è in isolamento volontario, concordato con lo scrivente e con il proprio medico di base, in quanto ieri sera ha soccorso e portato in ospedale – quindi ha avuto un contatto – un parente di Cerchio risultato successivamente positivo al Covid-19”.

“Il servizio potrà riprendere non prima del giorno lunedì 2 novembre, dopo aver verificato l’esito del mini tampone, e sempre dopo aver avuto l’autorizzazione formale del medico. Per i ragazzi delle medie stiamo verificando la possibilità di garantire il servizio con il pulmino piccolo. Sarà mia cura informarvi in merito”.

“Al nostro concittadino ricoverato auguro una pronta guarigione, all’autista posto in quarantena lo ringrazio per la tempestività avuta nell’informarmi e gli auguro un tempestivo rientro. Mi scuso per il disagio, rinnovo l’invito a rispettare le regole imposte per il Covid. Vi chiedo ancora la collaborazione perché sono certo che solo ‘insieme’ possiamo superare questo difficilissimo periodo”.

