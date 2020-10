COVID AVEZZANO: FOCOLAIO IN RSA, DIPENDENTE, “5 CONTAGIATI”

AVEZZANO – In seguito alla notizia – confermata da fonti sanitarie e per questo diffusa dagli organi di stampa – di 13 casi di Coronavirus tra gli ospiti della Rsa dell’istituto religioso Don Orione di Avezzano, una dipendente della struttura, che non ha rilasciato le proprie generalità, ha contattato AbruzzoWeb riferendo che i contagi sarebbero 5.

La Asl provinciale dell’Aquila ha effettuato una visita ispettiva disponendo misure stringenti rispetto agli ingressi dall’esterno nella struttura, soprattutto in riferimento ai parenti, e ordinando una ferrea separazione tra i postivi e i non contagiati.

Nella residenza vengono ospitati circa 80 persone.

Sono stati disposti tamponi per la restante parte degli anziani e per il personale: a tale proposito, ci sarebbero altri ospiti con sintomi febbrili e un medico risultato positivo.

Nei giorni scorsi è stato contagiato anche un sacerdote.

